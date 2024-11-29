Женщина в коричневой куртке бесследно пропала в Петрозаводске

О ее местонахождении неизвестно со 2 декабря этого года.
В Петрозаводске разыскивают 45-летнюю Светлану Анатольевну Краскову. Об этом сообщили в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия.
Внешние приметы Светланы Красковой: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Она была одета в коричневую куртку, бежевые штаны, коричневые кроссовки, бежевую шапку. О местоположении Светланы ничего неизвестно со 2 декабря этого года.
Всем, кто располагает значимой информацией, просят сообщить по телефонам 89814012673, 89114331300, 89535255585.
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