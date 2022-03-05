Женщина в куртке-«спецовке» пропала в Петрозаводске

В столице Карелии ведется поиск пропавшей без вести Елены Булатовой.

Полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Петрозаводска Булатову Елену Петровну 1963 года рождения. Местонахождение женщины неизвестно с 28 февраля этого года. Об этом информирует команда «Доброспас».

На вид пропавшей 60 лет, рост около 165 см., среднего телосложения, волосы темно-русые волнистые.

Была одета: куртка (спецовка) синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, а также тех, кто видел ее после 28 февраля, полиция просит сообщить сведения по телефонам +79114024926, +79114152587 или 02.