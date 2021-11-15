Женщина у помойки в Петрозаводске напугала водителей (ВИДЕО)

В одном из дворов Петрозаводска очевидец запечатлел экспрессивную женщину, кидавшуюся на автомобили.

В Петрозаводске очевидец запечатлел женщину в одном из дворов города. Ролик был размещен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Женщина-пешеход на видео, заняв позицию возле помойки, громко кричит, встает на пути автомобилей и стучит по некоторым из них, в том числе посторонними предметами. Жительница столицы Карелии грозит кому-то невидимому, подбрасывая мусор в воздух.

По словам автора видео, это уже не первый подобный инцидент с героиней ролика.