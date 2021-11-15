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Женщина у помойки в Петрозаводске напугала водителей (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:13, 19 Ноября 2021
фото: кадры из видео

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В одном из дворов Петрозаводска очевидец запечатлел экспрессивную женщину, кидавшуюся на автомобили.

В Петрозаводске очевидец запечатлел женщину в одном из дворов города. Ролик был размещен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Женщина-пешеход на видео, заняв позицию возле помойки, громко кричит, встает на пути автомобилей и стучит по некоторым из них, в том числе посторонними предметами. Жительница столицы Карелии грозит кому-то невидимому, подбрасывая мусор в воздух.

По словам автора видео, это уже не первый подобный инцидент с героиней ролика.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-19 14:48:04
Не важно кто в России Президент, важно, что жизнь народа на высоком уровне
Вася
2021-11-19 14:37:16
Становится страшно… от того, какие же идиоты проходят во власть в Америке..;))))
Вася
2021-11-19 14:22:20
В 24 буду голосовать только за действующего президента РФ.
Вася
2021-11-19 14:04:56
Здесь нужно верить общим докладам о том, как хорошо и весело живется,
кир
2021-11-19 13:49:13
Поэты где доморощенные? Нужны стихи про женщину у помойки, а не в окне.
David.
2021-11-19 13:34:15
Психоз у человека, бывает...
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