Женщина в Петрозаводске на первом свидании пошла ради возлюбленного на преступление

В Петрозаводске 45-летняя женщина украла духи для благополучного свидания, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился работник одного из сетевых магазинов косметики и товаров для дома. Он сообщил, что неизвестная похитила с витрины два флакона женской и мужской туалетной воды общей стоимостью 3 360 рублей. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к имущественному преступлению причастна 45-летняя местная жительница. Петрозаводчанка дала признательные показания.

Она рассказала, что в социальной сети познакомилась с мужчиной. Сначала они переписывались, затем договорились о встрече. Женщина решила сделать избраннику приятный сюрприз. Вместе с ним она пришла в магазин, сказав, что здесь якобы работает её тётя. Подобрав ароматические средства возлюбленному и себе, она положила флаконы в сумку и направилась к выходу. Кавалеру горожанка пояснила, что ей за это ничего не будет: близкая родственница поставлена в известность. Главное – незаметно покинуть торговую точку. Что пара и сделала. Похищенную мужскую туалетную воду она подарила. Женскую – оставила для личного пользования. Её подозреваемая выдала стражам порядка добровольно.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.