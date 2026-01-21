Женщина-водитель получила травмы в ДТП в Кондопоге

Неудачный маневр 66-летьнего автомобилиста привел к аварии.
Вчера, 21 января, в Кондопоге на Октябрьском шоссе столкнулись две иномарки.
Как рассказали в ГАИ, ДТП произошло около 13:15, когда 66-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail выполнял разворот.
По предварительной информации, во время маневра Nissan врезался в автомобиль Skoda Octavia, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадала 35-летняя кондопожанка — водитель Skoda. Молодая женщина получила травмы.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
