Женщина-водитель попала в больницу после съезда в кювет на трассе в Карелии

Автоледи госпитализировали с места ДТП в Пряжинском районе.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 8 января, в 16.40 на 390 км федеральной трассы «Кола» в Пряжинском районе 67-летняя водитель автомобиля Lada Granta не справилась с управлением и допустила съезд в кювет.

В результате ДТП автоледи госпитализирована.

Ранее в Карелии водитель опрокинул автопоезд в кювет и получил травмы.