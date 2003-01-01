Женщина-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

7 ноября около часа дня на Лососинском шоссе в Петрозаводске отечественный автомобиль врезался в иномарку.
В ДТП на Древлянке пострадал человек.
Как сообщили в ГАИ, в районе дома № 18 23-летний водитель автомобиля ГАЗ по невнимательности совершил наезд на стоявщую впереди машину Toyota.
В результате аварии 45-летняя женщина-водитель иномарки получила телесные повреждения. Ей оказали медпомощь на месте происшествия.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии.