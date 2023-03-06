Женщина-водитель устроила ДТП с двумя пострадавшими на трассе в Карелии

Авария произошла на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Накануне 8 марта на 199 км автодороги «Сортавала» 60-летняя женщина, водитель автомобиля ВАЗ, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении автомобилю Hyundai Creta.

В результате аварии травмы получили пассажирки обоих автомобилей, 62-летняя и 54-летняя женщины.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, девочка получила травмы в ДТП в городе горняков Карелии.