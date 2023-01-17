Женщина-водитель в Петрозаводске стала пешеходом и моментально попала под машину

Наезд на пешехода произошел в центре города, возле одной из гимназий.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, авария с участием пешехода произошла сегодня, 19 января, в 9.30 на улице Еремеева, возле дома № 9.

По информации ГИБДД, 56-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь задним ходом, не заметил женщину и сбил ее. Пострадавшая перед этим сама вышла из салона другого автомобиля, Nissan X-Trail.

Женщине 1975 года рождения была оказана медицинская помощь и назначено лечение.