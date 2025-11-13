Женщина-водитель врезалась в дорожное ограждение в Петрозаводске

34-летняя петрозаводчанка травмирована в ДТП на Кукковке.
В Петрозаводске на Комсомольском проспекте иномарка врезалась в ограждение. ДТП произошло 13 ноября около 21:30 возле дома №22.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 34-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen не справилась с управлением из-за невнимательности и врезалась в дорожное ограждение.
В результате аварии машина и ограждение получили повреждения, пострадала и женщина-водитель.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
