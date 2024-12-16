Женщина, вонзившая нож в петербуржца, задержана в Карелии

14 декабря в одном из районов Ленинградской области полицейские нашли 30-летнего местного жителя с ножевым ранением в живот.

Сотрудники полиции Всеволожского района задержали хозяйку собаки, подозреваемую в ножевом ранении мужчины, об этом сообщили в телеграм-канале Петербургская полиция.

14 декабря 2024 года в 8 утра в полицию поступило сообщение о том, что у дома 2 по улице Железнодорожная в пгт. Кузьмоловский мужчина получил ножевое ранение.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и обнаружили 30-летнего местного жителя, которого, по его словам, ударила ножом неизвестная женщина после конфликта.

Потерпевший был в тяжелом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.

На следующий день, 15 декабря, в 19:00, у дома 12 по Песочной улице в селе Нурмойло Олонецкого района, сотрудники уголовного розыска Всеволожского района по подозрению в совершении данного преступления задержали женщину 1978 года рождения.

Ведутся следственные действия.