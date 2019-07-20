Женщина выехала из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и пропала

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Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, пропавшую где-то по дороге из Питера в Петрозаводск полтора месяца назад.
Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается местонахождение Светланы Юрьевны Огорелкиной 1983 года рождения. Как сообщили в МВД Карелии, в начале июня она выехала из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Всех лиц, которые располагают сведениями о разыскиваемой, просят сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске:
8-981-402-06-14, (814-2) 755-000, 02, с мобильного 102.
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