Женщина заблудилась в лесном массиве в Карелии

Сегодня в Карельскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что на южном берегу реки Кемь потерялась женщина.
На помощь направили поисково-спасательную группу, двух человек, Кемского поисково-спасательного отряда КРПСС.
В результате женщину нашли и спасли, рассказали в телеграм-канале Госкомитета по безопасности.
Жителям Карелии напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации — звоните 112.
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