Женщина заблудилась в лесном массиве в Карелии

Сегодня в Карельскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что на южном берегу реки Кемь потерялась женщина.

На помощь направили поисково-спасательную группу, двух человек, Кемского поисково-спасательного отряда КРПСС.

В результате женщину нашли и спасли, рассказали в телеграм-канале Госкомитета по безопасности.

Жителям Карелии напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации — звоните 112.