Женщинам до 30 лет в брак лучше не вступать

Назван возраст, раньше которого не стоит вступать в брак, — для женщин и мужчин он разный.

Одни считают, что в 25 женщина уже «перезрела», другие даже в 35 не готовы к браку. Психолог объяснил, раньше какого возраста не стоит вступать в брак и почему он разный для мужчин и женщин, пишет doctorpiter.

«В последнее десятилетие заметна явная тенденция к увеличению возраста психологического взросления — нынешние 20-летние очень сильно отличаются от своих 20-летних родителей, — считает психолог Александр Шахов. — И хоть закон признает совершеннолетних способными принимать важные решения и отвечать за их последствия, с точки зрения психологии большинство современников и в 18, и в 22 — еще подростки со всеми вытекающими последствиями».

Психологическая зрелость. Эксперт отмечает, что психологическая зрелость наступает у женщин в 28-30 лет, у мужчин — и того позднее, к 32-34 годам. «Поэтому я не рекомендую выходить замуж раньше этого возраста, — говорит Александр Шахов. — Нет, безусловно, вам никто не запретит — можете выйти замуж, развестись, снова выйти… в этом нет катастрофы. Но, пожалуйста, не торопитесь заводить детей».

Психолог рекомендует получить опыт отношений — прежде чем создавать семью и рожать детей.

«Молодые мужчины часто бывают готовы к семье только на словах, — отмечает Александр Шахов. — Столкнувшись с необходимостью содержать семью, помогать в быту и воспитывать детей, они «сливаются», оставляя женщину наедине с трудностями. У вас, голубушки, гормоны и материнский инстинкт, у парней — тоже гормоны (правда, другие) и жажда свободы. Так что не спешите! Дайте себе время понять, кто вы, получите опыт отношений с разными мужчинами, поймите, какой человек нужен вам, найдите себя в профессии, встаньте на ноги».

Ранее психолог Лабковский рассказал, что если женщину волнует вопрос, пора ей замуж или еще нет, и она переживает по поводу бесконечных вопросов близких: «Ну, когда уже свадьба?», это значит, что с самооценкой у нее не все в порядке.

По словам эксперта, уверенный в себе человек не опирается на мнение других людей — даже самых близких. Психолог отмечает, что женщины с адекватной самооценкой вообще не хотят замуж. Им важно, чтобы их любили и уважали.