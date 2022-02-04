Женщинам в колонии Карелии рассказали о раке молочной железы

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком, сообщили УФСИН Карелии.

С осужденными женщинами участка колонии-поселения при ИК-9 на Птицефабрике проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику рака молочной железы, сбережения жизни и здоровья.

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается ежегодно 4 февраля и направлен на повышение осведомленности о раке, как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания, в период с 30 января по 2 февраля в библиотеке учреждения и отряде осужденных женщин оформлены тематические выставки: «О Всемирном дне борьбы с раком молочной железы», «Что такое рак?», проведены трансляции видеороликов и телефильмов, направленных на профилактику, выявление на ранних стадиях и борьбу с раком молочной железы.

Медицинскими сотрудниками проведены лекции для осужденных женщин о профилактике рака молочной железы, отказа от вредных привычек, способствующих развитию рака, популяризации здорового образа жизни.

Психологами психологической лаборатории учреждений с женщинами проведены психологические тренинги по побуждению их к ранней диагностике рака молочной железы.