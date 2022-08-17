Женщине, сбитой японским внедорожником в Петрозаводске, назначено лечение (ФОТО)

В ГИБДД рассказали подробности аварии на перекрестке улиц Правды и Володарского в Петрозаводске.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 26 августа в 16.12 на перекрестке улиц Правды и Володарского автомобиль Nissan X-Trail при повороте налево сбил 56-летнюю женщину, переходившую дорогу по линии тротуара. За рулем японского автомобиля находился 62-летний мужчина.

В результате аварии женщина получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее появилось видео аварии, где внедорожник сбил женщину с зонтом, пересекавшую улицу Володарского.