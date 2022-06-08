Женщине, стащившей продукты в магазине Петрозаводска, стало плохо в комнате досмотра

Вынесшая продукты и алкоголь 34-летняя петрозаводчанка после поимки почувствовала себя плохо.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, нарушительница была задержана в одном из сетевых магазинов Петрозаводска. Сигнал тревоги сработал днем 27 июня.

Охранники объяснили прибывшим росгвардейцам, что неизвестная, набрав продуктов и алкоголя почти на 2 тысячи рублей, попыталась пройти мимо кассы, но была схвачена. Уже в досмотровой комнате женщине стало плохо. На место прибыла бригада скорой помощи, однако госпитализация не потребовалась.

Росгвардейцы установили личность женщины — ею оказалась 43-летняя местная жительница. Нарушительницу передали в полицию для дальнейшего разбирательства.