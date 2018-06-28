Женщине в кафе Петрозаводска скормили кусок стекла

В Петрозаводске кафе возместило посетительнице причиненный здоровью вред, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, жительница Петрозаводска в одном из кафе при употреблении заказанного блюда испытала резкую боль во рту. В пище она обнаружила осколки стекла, которые раздробила при надкусывании.

Женщине пришлось обращаться за медицинской помощи к стоматологам. Врачи установили, что на одном из зубов у нее сместилась пломба, также был зафиксирован ушиб периодонтальной связки.

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению. Ответчик согласился выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и возместить понесенные ею расходы в связи с рассмотрением дела в сумме 11,6 тысячи рублей.