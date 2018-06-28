Женщине в кафе Петрозаводска скормили кусок стекла

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В Петрозаводске кафе возместило посетительнице причиненный здоровью вред, сообщает прокуратура Карелии.
По информации ведомства, жительница Петрозаводска в одном из кафе при употреблении заказанного блюда испытала резкую боль во рту. В пище она обнаружила осколки стекла, которые раздробила при надкусывании.
Женщине пришлось обращаться за медицинской помощи к стоматологам. Врачи установили, что на одном из зубов у нее сместилась пломба, также был зафиксирован ушиб периодонтальной связки.
В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению. Ответчик согласился выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и возместить понесенные ею расходы в связи с рассмотрением дела в сумме 11,6 тысячи рублей.
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