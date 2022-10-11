Женщину госпитализировали после ДТП на трассе в Карелии

В Сегежском районе произошло ДТП с пострадавшими.
В понедельник, 5 декабря, произошла авария в Сегежском районе, сообщает в своем телеграм-канале «Антидот» министр зравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
«Столкнулись два легковых авто, травмы получила женщина 1989 г. р., жительница Мурманска. Доставлена в ЦРБ с сотрясением головного мозга», — сообщил глава Минздрава в соцсети.
ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП.
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