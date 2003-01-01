Женщину госпитализировали после ДТП в Карелии

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В 16:29 пряжинские пожарные получили сообщение о ДТП на 39 км автодороги 86К-10 «Петрозаводск-Суоярви». По сигналу были направлены личный состав ПЧ-67 по охране п. Чална отряда противопожарной службы по Пряжинскому району, медики и сотрудники ДПС.



Водитель смог выбраться из машины амостоятельно, пассажирка была зажата в автомобиле, рассказали в телеграм-канале Госкомитета по безопасности.



Проведены работы по стабилизации автомобиля на колёсную базу, вскрыта дверь автомобиля при помощи механического инструмента для извлечения пострадавшей. Женщина госпитализирована в БСМП Петрозаводска.