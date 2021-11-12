Женщину изнасиловали на улице поселка в Карелии под угрозой убийства

Суд Муезерского района Карелии вынес приговор по делу об изнасиловании женщины, совершенном в июле 2021 года.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета РФ.

В суде было установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на улице одного из поселков Муезерского района напал на потерпевшую. Избивая и угрожая убийством, он ее изнасиловал и совершил действия сексуального характера.

Ранее он уже было осужден за аналогичное преступление.

Суд приговорил его к семи годам шести месяцам исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.