890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Премьер-министр задумал снизить платежи граждан по действующим ипотечным кредитам 4
18.02.2020 08:56
Опубликовано расписание полетов из Петрозаводска в Финляндию
18.02.2020 11:40
В Петрозаводске депутат горсовета назвал бездельниками сетевых оппонентов Парфенчикова 36
18.02.2020 16:12
В Финляндии наложен залоговый арест на имущество российского бизнесмена 2
18.02.2020 10:36
"Мы должны с ними бороться" 31
18.02.2020 16:00

Женщину подозревают в краже алкоголя из магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Криминал
07:45, 19 Февраля 2020
фото: © Кадр из видео/ МВД Карелии
Загрузка...

Женщину подозревают в краже из магазина на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемую в хищении. Женщина совершила несколько краж слабоалкогольной продукции из сетевого магазина в микрорайоне Кукковка.

Всех, обладающих информацией о личности или местонахождении женщины, полиция просит сообщить по телефону: +7-999-210-79-97, +7-999-177-02-16, +7-906-209-60-90. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее петрозаводчанин украл из магазина дорогой алкоголь.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

18.02.2020 16:00
Обществоведение
"Мы должны с ними бороться" 31
Депутат Петросовета предложил выпустить "зубров пиара" против вечно недовольных граждан.
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 8
14.02.2020 17:15
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Февраль в Петрозаводске 2020
Новое
Сегодня 06:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»