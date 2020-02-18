Женщину подозревают в краже алкоголя из магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Женщину подозревают в краже из магазина на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемую в хищении. Женщина совершила несколько краж слабоалкогольной продукции из сетевого магазина в микрорайоне Кукковка.

Всех, обладающих информацией о личности или местонахождении женщины, полиция просит сообщить по телефону: +7-999-210-79-97, +7-999-177-02-16, +7-906-209-60-90. Конфиденциальность гарантируется.



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