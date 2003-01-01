Женщину с грудным ребёнком на скорости сбили в Петрозаводске

На место ДТП приехала бригада скорой помощи.

Сегодня, 21 декабря, в 17:41 на пересечении улиц Володарского и Маршала Мерецкова в Петрозаводске легковой автомобиль сбил женщину, которая несла на руках грудного ребёнка. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В момент, когда пострадавшая переходила дорогу, ведущую во двор жилого дома, машина на скорости свернула с проезжей части к улице Володарского и врезалась в горожанку.

В результате удара младенец практически сразу же упал на землю, а женщина отлетела в сторону от него ещё на несколько метров. На помощь к семье мгновенно сбежались прохожие.

Спустя время на место ДТП приехала бригада скорой помощи и сотрудники дорожной полиции. Информация о последствиях аварии на данный момент неизвестна.

