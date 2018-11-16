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Новости. Общество
11:56, 16 Ноября 2018
фото: pxhere.com

Женщину с яйцами оштрафовали на карельской границе

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Наша соотечественница, проживающая в Финляндии, поплатилась за яйца, забытые в сумке, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

На минувшей неделе 8 ноября наша соотечественница, в настоящий момент проживающая в Финляндии, пересекала границу в международном пункте пропуска "Люття".

Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Карелии при досмотре ручной клади гражданки обнаружил упаковку сырых куриных яиц (10 штук). Товар был в заводской упаковке с маркировкой, однако разрешение на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

Как отметила в протоколе путешественница, коробку яиц она приобрела для дома и в спешке перед поездкой забыла ее оставить; везти через границу эту продукцию она не планировала.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении. Продукция возвращена на сопредельную территорию.

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Комментарии

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Pereira
2018-11-16 14:15:58
Андрей, ну что же вы так насчёт подвига-то? Инспектор отобрал яйца у женщины с яйцами. Может и не подвиг, но что-то героическое в этом точно есть.
User
2018-11-16 13:15:23
Женщина с яйцами - это мужик. :)
Андрей Дубенский
2018-11-16 12:17:33
Про героические подвиги погранцов-карацупов уже и неинтересно. Но заголовок радует не по-детски - "женщина с яйцами"...
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