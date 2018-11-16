Женщину с яйцами оштрафовали на карельской границе

Наша соотечественница, проживающая в Финляндии, поплатилась за яйца, забытые в сумке, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

На минувшей неделе 8 ноября наша соотечественница, в настоящий момент проживающая в Финляндии, пересекала границу в международном пункте пропуска "Люття".

Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Карелии при досмотре ручной клади гражданки обнаружил упаковку сырых куриных яиц (10 штук). Товар был в заводской упаковке с маркировкой, однако разрешение на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

Как отметила в протоколе путешественница, коробку яиц она приобрела для дома и в спешке перед поездкой забыла ее оставить; везти через границу эту продукцию она не планировала.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении. Продукция возвращена на сопредельную территорию.