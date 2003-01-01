Женщину с маленьким ребенком сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Водитель иномарки совершил наезд на пешеходов на улице Гоголя в Петрозаводске.

20 октября в 18:50 в районе дома № 54 53-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пешеходы переходили дорогу справа налево по ходу движения транспорта. В результате наезда пострадали 43-летняя женщина и маленький ребенок, которого везли в коляске. По данным ГАИ, малышу всего 1 год 10 месяцев.

Инцидент попал на камеру компании Ситилинк, видео опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей быть внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и заблаговременно снижать скорость.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

