Женщину с редкой патологией беременности спасли врачи из Петрозаводска

Специалистам удалось спасти пациентке жизнь, сохранив репродуктивную функцию её организма.
Врачи Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи города Петрозаводска спасли жизнь женщине, у которой была диагностирована редкая патология беременности, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
— Яичниковая беременность, при которой плодное яйцо закрепляется на ткани яичника, бывает очень редко: 0,4-1,3% от всех «неправильных» беременностей. (…) Риск разрыва яичника и последующих осложнений в таких случаях очень высок. Без хирургического вмешательства, как правило, не обойтись. Специалисты выбрали щадящее малоинвазивное вмешательство — лапароскопию, — рассказал он.
В день поступления пациентки врачи провели ей частичную резекцию (операцию по удалению части органа — прим. ред.) правого яичника, а взятые образцы отправили на гистологическое исследование (лабораторный метод, позволяющий изучать ткани организма под микроскопом — прим. ред.), результаты которого впоследствии подтвердили яичниковую беременность.
— Через три дня женщина была выписана из стационара. Врачам удалось избежать серьёзных осложнений и сохранить молодой женщине репродуктивную функцию, — заключил министр.
