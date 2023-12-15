Женщину сбили на оживленном пешеходном переходе в Петрозаводске

фото: © Скриншот из видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Авария с участием пешехода произошла на Перевалке.

Авария с участием пешехода произошла сегодня, 18 декабря, в 11.17 утра на перекрестке Ругозерского переулка и улицы Зеленая в Петрозаводске.

Момент инцидента и его последствия с камер наружного наблюдения компании «Ситилинк» были выложены в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, легковой автомобиль не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил идущую по нему в этот момент пожилую женщину.

Как «Столице на Онего» сообщили в Минздраве Карелии, пострадавшая попала в нейрохирургическое отделение РБ СЭМП. В настоящий момент ее состояние оценивается как средней тяжести. Жизни женщины ничто не угрожает.