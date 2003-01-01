Женщину сбили на пешеходном переходе в Медвежьегорске

Днем 23 августа в Медвежьегорске произошла авария с пострадавшей.

Сегодня, 23 августа в 12:26 в Медвежьегорске на трассе Вологда-Медвежьегорск (633 км.) зафиксировано ДТП. Как рассказали в ГАИ Карелии, по предварительным данным, 26-летний водитель «Нива Шевроле» не уступил дорогу пешеходу и наехал на неё. Женщина госпитализирована. Характер полученных травм не сообщается.

На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

ДТП попало на видео. На ролике видно, что водитель не прав. Но почему пешеход совсем не смотрит по сторонам?