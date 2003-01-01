РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Кинотетрис
«Август»: впечатляющая экранизация одного из самых главных романов о войне
28 сентября, 14:05 Статьи
Тема недели
Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
Новости

Карельский рыбак попал в собственную ловушку

08:00

Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

07:40

Закрытие старых мусорных свалок могут отложить на два года

07:20

Беломорск получит миллион рублей на благоустройство города с помощью карельского камня

07:00

Сирота из Карелии обратилась за помощью в Следком России

06:40

У автомобилистов с опасными заболеваниями отзовут водительские права

00:10

После отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

22:00

Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородного баллона

21:00

Двое детей пострадали в аварии на трассе в Карелии

20:00

На турбазе в Карелии загорелся саамский чум

19:00

Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

18:00

Ночью до -1°С, днём до +15°С: прогноз погоды на 29 сентября

17:00

Названа дата прощания с Виолой Гущиной

16:30

В «Ильинском» начали выращивать овец

16:00

Доверчивая студентка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

15:15

Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу

14:30

В отечественный прокат вышла военно-историческая драма «Август»

14:05

Жители Петрозаводска пожаловались на затянувшийся ремонт теплотрассы в центре города

13:45

Пожилой мужчина потерялся в лесу в Пряжинском районе

12:30

Спасатели тушили грузовик с продуктами в Петрозаводске

12:00

Системы оповещения населения проверят по всей республике

11:30

В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином

11:00

Карельские ученые разрабатывают приборы для использования в науке и промышленности

10:30

К 2030 году число россиян старшего возраста может превысить 25%

10:00

Благоустройство в Государевом саду начали с рубки деревьев

09:30

Нетрезвых водителей будут искать в Карелии

09:00

Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов

08:00

Участники Международного форума-выставки «Карелфорум-2025» оценили архитектурные достоинства нового района «Талоярви»

07:30

В России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных

00:10
Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске
Сегодня 07:40 Дорожная хроника
Поделиться

На пешеходном переходе в центре Петрозаводска второй раз за неделю сбили женщину.

фото: © скрин с видео

Авария произошла на проспекте Ленина в 15:20. Водитель легкового автомобиля не заметил женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом переходе, и буквально снес ее. Момент попал на уличную камеру наблюдения.


Женщина упала на асфальт. Видно, что к ней сразу вышел водитель, подбежали и прохожие. Они вызвали скорую помощь, которая подъехала буквально за несколько минут.

Обстоятельства аварии выясняются. Напомним, в минувший четверг, 25 сентября, на этом же переходе была сбита женщина около 16:50.  Водитель также  не заметил пешехода. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилиста ослепило яркое солнце. Это могло стать причиной и новой аварии. 

Обсудить (0) в ленту
Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью
РЕКЛАМА
В Петрозаводске видовую квартиру в новом доме можно купить по доступной цене
Александр Снитовский
автоэксперт
Если инициатива будет принята, подорожают все автомобили
Автоэксперт прокомментировал «Столице на Онего» возможные последствия новых правил утильсбора.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение