Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

На пешеходном переходе в центре Петрозаводска второй раз за неделю сбили женщину.

Авария произошла на проспекте Ленина в 15:20. Водитель легкового автомобиля не заметил женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом переходе, и буквально снес ее. Момент попал на уличную камеру наблюдения.



Женщина упала на асфальт. Видно, что к ней сразу вышел водитель, подбежали и прохожие. Они вызвали скорую помощь, которая подъехала буквально за несколько минут.

Обстоятельства аварии выясняются. Напомним, в минувший четверг, 25 сентября, на этом же переходе была сбита женщина около 16:50. Водитель также не заметил пешехода. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилиста ослепило яркое солнце. Это могло стать причиной и новой аварии.