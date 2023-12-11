Женщину сбили на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

Авария с участием пешехода произошла на перекрестке улиц Калинина и Володарского.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, дорожная авария с участием пешехода произошла сегодня утром, 13 декабря, в расширенном центре города.
По предварительным данным, автомобиль KIA сбил женщину на пешеходном переходе на пересечении улиц Калинина и Володарского. Женщина-пешеход была доставлена в РБ СЭМП (БСМП) Петрозаводска.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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