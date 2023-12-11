Женщину сбили на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

Авария с участием пешехода произошла на перекрестке улиц Калинина и Володарского.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, дорожная авария с участием пешехода произошла сегодня утром, 13 декабря, в расширенном центре города.

По предварительным данным, автомобиль KIA сбил женщину на пешеходном переходе на пересечении улиц Калинина и Володарского. Женщина-пешеход была доставлена в РБ СЭМП (БСМП) Петрозаводска.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.