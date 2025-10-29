Женщину сбили во дворе дома в Петрозаводске

41-летняя женщина пострадала в ДТП во дворе на улице Зайцева в Петрозаводске.
В Петрозаводске на улице Зайцева сбили пешехода. Инцидент произошел 30 октября в 02:45 в районе дома № 22. Об этом сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля CHERY TIGGO при начале движения не убедился в безопасности пути. Автомобилист проявил невнимательность, в результате чего совершил наезд на пешехода.
В результате дорожного происшествия 41-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
