Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии

14:24

В Заозерском заказнике обновили тропу к самой большой ели Карелии

13:28

Молодой житель Олонецкого района Дмитрий Кинниев погиб в ходе СВО

12:31

«Хирург от Бога»: скончался заслуженный врач Суоярвского района Валерий Шестаков

11:37

Человек погиб в страшном пожаре в Пудоже

10:58

Женщину унесло течением во время группового купания в ледяной воде в Мурманской области

10:31

Стало известно, сколько человек приняли участие в праздничных гуляниях в Карелии

09:58

Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января

09:33

Закрытый магазин горел в Олонце

09:00

В России вступили в силу новые законы о социальной поддержке

08:20

Президент Финляндии в новогоднем обращении высказался об отношениях с Россией

00:10

Супруги Горюновы из Петрозаводска отпраздновали 55-летний юбилей свадьбы

19:03

Морозы до -26°С: прогноз погоды на 2 января

18:01

В новогоднюю ночь в Карелии родились четверо детей

17:04

В Петрозаводске более 500 человек стартовали в новый год с «Забегом желаний»

16:06

В новогоднюю ночь в Петрозаводске родился первый малыш 2026-го года

15:02

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как избежать отравления на новогодних каникулах

14:01

Карельские спасатели отправились в Новгородскую область, где без света остались тысячи человек

12:58

В Петрозаводске в новогоднюю ночь горела квартира на Древлянке

11:31

В ЕДДС Петрозаводска за сутки поступило 407 обращений

11:15

В России ввели новые дорожные знаки и сузили парковочные места

10:41

В России с 1 января вырос МРОТ

10:05

Пожарные спасли жилой дом в карельской деревне Педасельга

09:31

Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года

09:00
Сегодня 10:31 Происшествия
В Мурманской области ищут женщину, пропавшую во время занятия по айс-флоатингу.

фото: © Столица на Онего/иллюстративное фото

Вечером 1 января в соседней с Карелией Мурманской области произошел несчастный случай. В районе города Кола женщину унесло течением во время группового занятия айс-флоатингом — купанием в ледяной воде в специальном утепленном костюме. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

— Поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины 1968 года рождения, занимавшейся групповым айс-флоатингом в акватории реки Туломы. Женщину унесло течением, место ее нахождения не установлено, — говорится в сообщении.

На месте работают расчеты Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России и региональной аварийно-спасательной службы, поиски продолжаются. Следствие возбудило уголовное дело в отношении организаторов мероприятия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

