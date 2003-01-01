Женщину унесло течением во время группового купания в ледяной воде в Мурманской области

В Мурманской области ищут женщину, пропавшую во время занятия по айс-флоатингу.

Вечером 1 января в соседней с Карелией Мурманской области произошел несчастный случай. В районе города Кола женщину унесло течением во время группового занятия айс-флоатингом — купанием в ледяной воде в специальном утепленном костюме. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

— Поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины 1968 года рождения, занимавшейся групповым айс-флоатингом в акватории реки Туломы. Женщину унесло течением, место ее нахождения не установлено, — говорится в сообщении.

На месте работают расчеты Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России и региональной аварийно-спасательной службы, поиски продолжаются. Следствие возбудило уголовное дело в отношении организаторов мероприятия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.