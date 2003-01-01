Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

В Петрозаводске на улице Московской сбили пешехода.

18 октября в 14:49 в районе дома № 3-Б 55-летний водитель автомобиля LADA Largus не уступил дорогу женщине, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в ГАИ, 44-летняя горожанка пересекала улицу справа налево по ходу движения транспорта. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Инцидент попал на камеру компании Ситилинк, видео опубликовало сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии». На записи видно, как женщина проехала на капоте и упала в нескольких метрах от «зебры».

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

