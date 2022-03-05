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Женщины Карелии соберутся на форум

Новости. Общество
17:40, 05 Марта 2022
фото: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ / ВК

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В Республике Карелия в апреле состоится Форум женщин.

Дамы, возглавляющие общественные организации региона, обратились к главе Карелии Артуру Парфенчикову с предложением возродить Форум женщин. Об этом информирует Общественная палата Карелии со ссылкой на управление губернаторской пресс-службы. Сообщается, что Парфенчиков поддержал предложение о проведении форума.

Ранее министр социальной защиты республики Ольга Соколова сообщила о готовности рабочей программы «Новое измерение». Определены тематические площадки и ответственные за их организацию. Секции, которые предложены организаторами, являются основными направлениями Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на территории Республики Карелия — это создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшение экономического положения женщин, профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, а также расширение участия женщин в общественно-политической жизни.

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