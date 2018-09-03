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Новости. Общество
16:05, 03 Сентября 2018

"Женщины, которые не хотят выйти замуж, врут"

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Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему сезон охоты на мужчин никогда не кончается.

Женщины, которые не хотят выйти замуж, врут. Те, что не хотят встретить свою судьбу, принца на хромом коне, последнего романтика на земле – обманывают себя. Хотят. Хотя и прикидываются. Я сейчас меряю по себе. Не могу отвечать за всех: за познавших дзен, феминизм и лесбийскую самодостаточную суть. Я о скучных гетерастках.

Я давно себя убедила, что мне хорошо одной. У меня нет вселенской тоски по сильному плечу. Чтобы вертеть планету, мне достаточно моих двух крепких ног, а чтоб толкать маленькие проекты, нужно немного сил, оптимизма и обаяния. Всего этого у меня есть в балансе. И я верчу. А по вечерам смотрю сериальчик и зубрю английский, когда остаются силы. У меня нет рядом любимого мужчины, но у меня есть любимое все. И нет навязчивой идеи – вот был бы милый рядом, я бы все это с ним разделила. Но! Как только мне по телефону кто-то говорит: "Наташа, сейчас к тебе придет электрик проверить в клубе щитки", я слышу стук копыт и звон медных труб: "Принц Электричества, его высочество Эдвард Щитовой!". Входит Эдвард (на самом деле Лёня), на 20 лет тебя младше и в жизни не видевший таких странных тёток, чуть не силой тока выдавливает из себя слова, и ты мысленной ржешь: скачи уже, принц в свой край Электричества, а то упадешь в обморок, обесточенный, буду потом судиться с твоим государством по поводу потери наследника.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-09-03 18:14:05
Бред одинокой женщины :)
Knower
2018-09-03 17:35:46
Я не пойму, она вам платит что ли, что бы вы её печатали?
однозначно
2018-09-03 16:59:10
Молодая была уже не молода
Неравнодушный
2018-09-03 16:24:01
Если женщина идёт с высоко поднятой головой – у неё есть любовник, если женщина идёт с опущенной головой – у неё есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у неё есть и любовник.
(с)(Фаина Раневская)
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