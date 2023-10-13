Женщины Сортавалы ополчились на популярную сеть пекарен

Пекарни мешают женщинам похудеть.

О неожиданной реакции представительниц прекрасного пола на выпечку и кондитерские изделия рассказали в паблике «Моя Карелия».

Женщины в Сортавале выступают против известной сети пекарен, которая мешает им похудеть. Они обратились к главе города Сергею Крупину и пожаловались на слишком навязчивую рекламу кондитерских изделий, которая мешает им поддерживать свою форму, уточнили в сети.

«Глава поселения пообещал направить просьбу руководству пекарен о дополнительном затемнении витринных окон», — привели в паблике сообщение пресс-службы сортавальской мэрии.