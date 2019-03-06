Женщины в Карелии готовы зарабатывать меньше мужчин

В преддверии праздника 8 марта сервис по поиску работы HeadHunter Северо-Запада изучил, как отличаются зарплатные ожидания мужчин и женщин, претендующих на вакансии.

По данным из резюме на hh.ru, представительницы прекрасного пола, которые ищут работу в тех же областях, что и мужчины, просят более скромную зарплату.

Например, женщины-специалисты в области бухгалтерии в среднем рассчитывают на зарплату в размере 28 тысяч рублей, а соискатели мужского пола – на 40 тысяч рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".