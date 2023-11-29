Женщины в колонии Петрозаводска освоили алмазную вышивку

Осужденные колонии-поселения при ИК-9 освоили китайскую алмазную вышивку.

Как сообщила пресс-служба УФСИН Карелии, этот вид рукоделия в нашу страну не так давно пришел из Китая. Мастер-класс по изготовлению декоративных картин провела сотрудница воспитательного отдела Юлия Соколовская.



Работа заключается в приклеивании стразов нужных цветов к основе по определенной схеме. Из клейкой основы и акриловых стразов разных цветов и оттенков можно создать рисунки, которые «сверкают и переливаются на свету, и станут оригинальным украшением любого интерьера», говорится в пресс-релизе.



«Это оказалось совсем несложно, нужно только усердие, аккуратность и время. Кажется, что такая техника противоречит самому искусству вышивания, но результат говорит об обратном. Под руками женщин рождаются „живые картины“ — настоящие шедевры кропотливого мастерства», — отметила Соколовская.



Кроме того, женщины освоили технику вязания и шитья, а в последующем «присоединились к движению „48 петель“, где вязали осьминожек и шерстяные вещи для новорожденных», заключили в пресс-службе пенитенциарного ведомства.