Женщины-заключенные в Карелии вспомнили о своих детях перед Новым годом

Женщины, содержащиеся в Следственном изоляторе №2 в Сегеже, подготовили открытки и письма для своих детей, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках социальной и психологической поддержки осужденных матерей женщинам предоставили возможность смастерить открытки и написать письма своим родным.

«В преддверии Нового года заключенные попросили у своих родных прощение за то, что не могут в настоящее время быть рядом с ними и видеть их улыбки, поздравили с наступающими зимними праздниками, пожелав им крепкого здоровья, счастья и благополучия. Все письма отправлены адресатам», - говорится в сообщении УФСИН по Карелии.

Как отметили организаторы, данное мероприятие поможет ресоциализации и адаптации заключенных после их выхода на свободу.

Ранее сообщалось, заключенных женщин в Карелии научили печь калитки.