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Женщина попала под колеса иномарки 84-летнего водителя в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:56, 19 Октября 2020
фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"
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Сегодня днем в ДТП у Республиканской больницы пострадала 56-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня в 12.21 84-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Лососинском шоссе, в районе Республиканской больницы.

От удара женщина отлетела на несколько метров и упала на проезжую часть.

С многочисленными травмами пострадавшая госпитализирована.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-10-19 16:54:38
Возраст тут не при чем. Предельно простая дорожная ситуация, не требующая ни быстроты рекакции, ни особого здоровья. Одна должна была посмотреть налево, а второй - снизить скорость перед переходом. То есть сделать то, что предписано ПДД.
Беня
2020-10-19 14:26:12
Эх.... как неохота писать стопятьсотый раз одно и тоже.
Не, нафиг, не буду.
кир
2020-10-19 14:19:48
На пенсах креста нет.
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