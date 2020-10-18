Женщина попала под колеса иномарки 84-летнего водителя в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сегодня днем в ДТП у Республиканской больницы пострадала 56-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня в 12.21 84-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на Лососинском шоссе, в районе Республиканской больницы.

От удара женщина отлетела на несколько метров и упала на проезжую часть.

С многочисленными травмами пострадавшая госпитализирована.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".