Женская консультация Роддома имени К.А. Гуткина переедет

Минздрав Карелии планирует перевести женскую консультацию с улицы Кузьмина в помещения Республиканского паллиативного центра.

Освободившиеся помещения паллиативного центра на улице Мичуринской могут стать новым домом для консультации Роддома Петрозаводска. Минздрав Карелии рассматривает сегодня такую возможность для учреждения, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Необходимость переезда женской консультации обусловлена тем, что амбулаторная помощь женщинам сегодня оказывается в приспособленных помещениях здания, состояние которых оставляет желать лучшего.

"Помещения, в которые планируется перевести консультацию, пригодны для организации медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" на уровне современных стандартов ее оказания. Для этого необходимо выполнить незначительные планировочные работы и работы по обеспечению санитарно-противоэпидемических требований", - пишет министр.

Отделения Республиканского паллиативного центра с улицы Мичуринской в свою очередь справят в новоселье в здании бывшего перинатального центра на улице Льва Толстого.