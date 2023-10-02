Жертва массового ДТП у горы Сампо попала в больницу

Днем 3 октября в Прионежском районе столкнулись три авто, пострадала женщина.

Во вторник, 3 октября, в 13.40, возле деревни Косалма произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГИБДД Карелии.



Водитель автомобиля Kia Sorento на повороте не пропустил Volkswagen Golf.



После их столкновения Volkswagen отбросило на припаркованный на обочине ВАЗ-2112. В результате с места происшествия госпитализировали пассажирку Volkswagen.



По факту ДТП проводится проверка.