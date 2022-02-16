Жертвами коронавируса стали еще четыре жителя Карелии

С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 1377 жителей республики.

По данным на 18 февраля, за сутки в Карелии зарегистрировано еще 4 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1377 человек. Об этом пишет глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 18 февраля в республике зарегистрировано 117009 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 15234 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 912 инфицированных, из них непривитых – 866 (94,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 1130 пациентов, в состоянии средней тяжести – 1068 человек, в тяжёлом – 54 (из них непривитых - 50).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 108559 человек, за последние сутки – 995.