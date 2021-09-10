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Жертвами коронавируса стали еще четыре жителя Карелии

Новости. Общество
09:31, 15 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Всего с начала пандемии в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 817 человек.

По данным на 15 сентября, в Карелии подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 817, сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 153 инфицированных, из которых 152 были не привиты. Из 153 заболевших — 149, средней тяжести — 38, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 528 пациентов с коронавирусом. Восемь пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки 161 человек выздоровел после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63226 человек. За все время выздоровели 60030 пациентов.

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