Жертвами коронавируса стали еще три жителя Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 412.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 9 апреля, в республике подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19. В Сортавальской ЦРБ скончался 47-летний житель поселка Харлу, в Республиканской инфекционной больнице умерли 60-летний житель Петрозаводска и 59-летний житель села Заозерье. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в республике скончались 412 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 68 человек. Из этого числа заболевших – 67 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в Карелии теперь составляет 44585.

За сутки выздоровел еще 81 человек. Всего выписанных по выздоровлению 42317 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7238,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3144,7 случая, по Северо-Западу – 5552,6.

Накануне в Карелии две женщины стали жертвами пандемии коронавируса.