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Жертвами коронавируса в России стали еще 729 человек

Новости. Общество
14:02, 12 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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За минувшие сутки в России заразились коронавирусной инфекцией более 203 тысяч человек, 729 ковидных больных скончались.

По состоянию на 12 февраля в России за сутки выявлено 203 766 новых случаев COVID-19, подтверждено 729 летальных исходов. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализировано 18 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля.

Выписано в связи с выздоровлением 112 658 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 февраля остается 1 554 631 человек.

За последние сутки проведено 937 тысяч тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 267,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Всего с начала пандемии заразились COVID-19 13 935 560 человек, справились с недугом 11 134 291 пациентов, умерли от ковида 339 542 человек.

Напомним, за сутки в Карелии 1014 жителей Карелии заразились коронавирусом, 923 выздоровели, не зарегистрировано ни одной смерти от ковида.

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