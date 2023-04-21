Жертвами опасных маневров в Карелии стали 29 человек

Экстремальные скорости и рискованные маневры на дороге стали причинами гибели 29 человек в республике за первые пять месяцев 2023 года.

Инспекторы ГИБДД и дорожники провели с водителями разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Специалисты сделали особый акцент на необходимости соблюдения правил при выполнении маневров на дороге, а также соблюдении скоростного режима.

По данным дорожной инспекции, с начала года на федеральных трассах Карелии в 61 ДТП погибли 29 человек, а 80 были травмированы.

Подавляющее большинство аварий с тяжелыми последствиями произошли из-за нарушения правил выезда на полосу встречного движения и превышения скорости.

За первые пять месяцев 2023-го около двух тысяч водителей были привлечены к ответственности за рискованный обгон. За этот же период система автоматической фотофиксации зарегистрировала на дорогах республики более 244 тысяч фактов нарушения скоростного режима.