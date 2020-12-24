Жертвами заражения коронавирусом в Карелии за сутки стали 379 человек

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составило 25706 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и заразились 379. Из этого числа заболевших – 328 человек, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составило 25706 человек.

Умерло за время пандемии в Карелии 149 больных коронавирусом.

Выздоровел 18331 пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 508 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4063,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2019,6 случая, по Северо-Западу – 3158,7.