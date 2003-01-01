Жертве мошенников в Петрозаводске вернут 420 тысяч рублей

Жительница Петрозаводска хотела заработать на инвестициях и потеряла 420 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры пенсионерке из Петрозаводска вернут 420 тысяч рублей. В июле прошлого года мошенники по телефону убедили ее инвестировать деньги в отрасль добычи полезных ископаемых.
— После того, как женщина перевела 420 тысяч рублей, злоумышленники перестали выходить с ней на связь, — рассказали в Прокуратуре Карелии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе его расследования установлен владелец счета, на который поступили деньги, им оказался житель города Кургана. Прокуратура направила в Курганский городской суд иск о взыскании денег с владельца.
Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение на контроле у прокуратуры.