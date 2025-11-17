Жертве мошенников в Приладожье вернут накопления

Женщине, инвестировавшей мошенникам около 300 тысяч рублей, вернут деньги.
В ситуацию с мошенничеством вмешалась Прокуратура города Сортавала. Она провела проверку по обращению пенсионерки.
Осенью 2024 года женщине в мессенджере написал неизвестный мужчина, который представился консультантом по инвестициям, предложил заработать на виртуальных биржах и убедил ее перевести 290 тысяч рублей на «резервный» счет.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе его расследования установлен владелец счета, куда поступили деньги, им оказался житель Вологодской области.
Прокуратура направила в Белозерский районный суд Вологодской области иск о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшей денег. Суд удовлетворил требования прокурора. Ранее таксист из Петрозаводска спас пенсионерку от мошенников.